Um português de 53 anos foi condenado por um tribunal de Chennai, na Índia, a dez anos de cadeia por tráfico de droga.O homem, identificado como Domingos Mendes Afonso, foi apanhado em maio de 2018 com 1,8 quilos de cocaína quando aterrou num voo com origem em São Paulo que fez escala no Dubai. A droga vinha dissimulada em latas de comida com uma aparência normal.A sentença não prevê qualquer libertação antecipada. Será extraditado no final da pena.