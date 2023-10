Uma mulher de 23 anos foi detida pela PSP depois de ter agredido um agente com a perna de uma cadeira, à porta de uma discoteca, no cais de Vila Nova de Gaia, no sábado de madrugada. O polícia, pertencente à Equipa de Intervenção Rápida, ficou ferido na cara. Foi ao hospital.









Tudo aconteceu pelas 03h00, quando um grupo de homens e mulheres se envolveu em desacatos com agressões. Primeiro chegou ao local uma patrulha, mas foram pedidos reforços.

Após ser agredido, foi o próprio agente que algemou e deteve a suspeita.