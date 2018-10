Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Português de 25 anos desaparecido em França. Família está "desesperada"

Tiago Pata não dá sinais de vida desde a passada segunda-feira.

13:40

Tiago Filipe Pata, natural da Gafanha da Nazaré, está desaparecido em França desde o dia 22 de outubro. A falta de pistas sobre o seu paradeiro está a deixar a família desesperada, entre os quais a namorada, que utilizou as redes sociais para pedir ajuda a encontrar o jovem.



"Por favor por mim e pela família dele que estamos todos devastados, partilhem ao máximo. Ele tem de voltar para junto de nós, o meu Tiago precisa de voltar para junto de nós... ", escreveu Cátia Lima Araújo, também ela residente na Gafanha da Nazaré.



De acordo com o apelo, Tiago desapareceu em Paris, na zona de Maisons Laffitte, onde se encontrava em trabalho. Terá dito que ia beber uma cerveja, mas nunca mais apareceu, desde as 19h00 de segunda-feira.