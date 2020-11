Um empresário português de 64 anos foi morto com pelo menos oito facadas e degolado em Montfermeil, nos arredores de Paris, França, segundo avança o Luso Jornal.O corpo da vítima foi encontrado segunda-feira na sequência de uma intervenção dos bombeiros num pavilhão naquela região. O alerta para as autoridades terá sido dado por um casal amigo que viu o corpo através de uma janela do escritório.Até ao momento não há qualquer detido e desconhecem-se as causas do crime.Em atualização