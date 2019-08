Português morre em Espanha a caminho das férias em Amarante

"Eu ainda não acredito que esta tragédia aconteceu. O Joaquim era uma excelente pessoa e não merecia este fim." O lamento é de um amigo próximo de Joaquim Gouveia, de 53 anos, que morreu no sábado no despiste do carro em que seguia com a mulher, de 55, ao quilómetro 144 da Estrada Nacional 122, em Soria, Espanha. Emigrados há mais de duas décadas em Andorra, estavam a caminho de Portugal para as férias de verão, em Amarante. A mulher ficou gravemente ferida e permanece ainda hospitalizada, mas estável.

A notícia do acidente fatal deixou consternada a população de Figueiró, Amarante, de onde o emigrante era natural. O amigo da vítima mortal, que também já esteve emigrado em Andorra, recorda uma pessoa afável. "Ficámos em choque. É uma notícia que ninguém estava à espera. Eu soube através de amigos que me ligaram de lá. Nem queria acreditar. Era uma pessoa reservada, mas muito amigo do seu amigo", explicou ao CM.

Joaquim Gouveia trabalhava na construção civil, em Andorra, onde vivia com a mulher e dois filhos já maiores de idade. As causas do acidente violento, que deixou o carro desfeito, estão agora a ser investigadas pelas autoridades espanholas. "Eu não sei o que se terá passado, o que sei é que ele era muito cauteloso, tanto a conduzir, como na vida", acrescentou o amigo.

O corpo deverá ser libertado nas próximas horas e trasladado para Portugal. O funeral, ainda sem data marcada, será realizado em Figueiró.