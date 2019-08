Português morto em acidente de caça em Toledo era guarda da herdade de um banqueiro espanhol

O português de 46 anos que morreu quinta-feira num acidente de caça em San Martin de Montalbán, Toledo, era guarda da herdade de um banqueiro espanhol, Pedro Guerrero, presidente do Bankinter, noticiou um jornal local.O acidente ocorreu na quinta de um conhecido empresário espanhol do ramo das carnes, Alfonso Zurita, dono da Ferrarini.De acordo com a Secretaria de Estado das Comunidades, o homem, identificado pelas iniciais P.M.F., estava emigrado com a família.Tal como onoticiou, a morte foi presenciada por uma filha de 13 anos. E terá ocorrido quando o homem, no primeiro dia de caça ao pombo na Comunidade de Madrid, deixou cair a espingarda ao chão e esta disparou-se inadvertidamente.