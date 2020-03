"Não foi fácil": Português que esteve infetado com coronavírus no Japão já chegou a Portugal

Adriano Maranhão, o primeiro português infetado com coronavírus - que já se encontra recuperado - chegou esta terça-feira a Portugal e foi recebido pela mulher, Emanuelle Maranhão."Sinto-me feliz, não foi fácil, mas conseguimos regressar", assumiu o português.Adriano afirma que não recebeu tratamento e que foi transportado para o hospital para ser observado. Já no hospital recebeu resultados negativos para o vírus.O português está clinicamente recuperado, mas continuará a ser observado uma vez que é possível que possa ser novamente infetado.A Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, e o Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, receberam Adriano no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.