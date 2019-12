O momento em que portuguesa é apanhada com cocaína em aeroporto na Austrália. Veja as imagens

Uma portuguesa de 42 anos foi esta segunda-feira detida pela Polícia Federal da Austrália, por ter sido apanhada com vários quilos de droga, distribuida por seis embalagens de produtos de higiene pessoal, no aeroporto de Perth, na Austrália.De acordo com fonte oficial das autoridades australianas, a portuguesa terá chegado num voo durante a noite deste domingo, dia 29, sendo interrogada por um agente oficial da Força fronteiriça australiana. Depois, a sua bagagem foi examinada e foram descobertas "seis garrafas de plástico para fins de higiene pessoal com cocaína", pode ler-se no comunicado oficial daquela autoridade.A mesma fonte avançou que o peso total dsa garrafas coorresponde a pouco menos de cinco quilos, não avançando, porém, o peso exato.O visto turistico do qual a mulher se fazia acompanhar foi automáticamente cancelado e a portuguesa foi detida pelas autoridades pelo crime de importação de "uma quantidade comercial daquela droga, controlada na fronteira, a saber, cocaína", contrariando uma lei presente no Código Penal daquele país.A pena máxima a cumprir por aquele crime é a prisão perpétua, mas a mulher só vai começar a ser julgada no próximo mês de janeiro. No entanto, a mulher foi esta segunda-feira presente a juiz, que lhe apresentou a medida de coação de prisão preventiva.