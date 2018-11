Rosa Cruz começa esta segunda-feira a ser julgada por esconder a filha na mala do carro durante 23 meses.

"Não vejo a minha filha há cinco anos e ninguém quer saber disso!". Visivelmente nervosa e revoltada, Rosa Cruz, de 50 anos, tranca–se na casa onde continua a viver com três filhos – com idades entre os 11 e 17 anos – e o marido, na pequena localidade de La Combe, no centro de França. Começa esta segunda-feira ...