Portuguesa de 42 anos morre na estrada onde irmãos emigrantes perderam a vida

Uma mulher de nacionalidade portuguesa morreu na manhã deste sábado em Zamora, Espanha, após o carro em que seguia se ter despistado ao quilómetro 14 na A52.Segundo o jornal Zamora24horas, o carro onde seguia a mulher de 42 anos capotou algumas vezes. Dentro do veículo estavam mais três pessoas que ficaram com ferimentos ligeiros.Foi nesta autoestrada que morreram os dois irmãos, José Moreira de 24 anos, e Arlindo de 17 , que viajavam com o pai, que ficou gravemente ferido no acidente, em direção a Portugal.

Ao que o CM apurou, a família de emigrantes portugueses a viver em França ia passar férias a casa de familiares todos os verões na freguesia de Queimadela, em Fafe, de onde são naturais e para onde se dirigiam.