Portuguesa obriga marido a beber veneno para fugir com amante

Portuguesa ataca marido e acaba condenada a 13 anos.

Por João Tavares | 10:15

Figurou na lista dos criminosos procurados pela Interpol até que, em 2014, Telma Garcia foi detida no Brasil. A assistente médica, natural de Santarém, fugiu para aquele país após tentar matar o marido belga, na Suíça. A portuguesa foi agora condenada em terras helvéticas a uma pena de 13 anos de prisão.



Na companhia do amante brasileiro, Telma viajou de Portugal até à Suíça de carro. Ao chegar a casa, forçou o marido a beber um cocktail composto por veneno para ratos e pesticida. A vítima, ameaçada com um arma de fogo, acabou por ingerir o veneno. Com esta ação, Telma Garcia – que cortou ainda um pulso ao marido – pretendia simular um suicídio. A vítima, que chegou a perder os sentidos, acabou por conseguir fugir de casa.



Após o crime, Telma fugiu com o amante para o Brasil. A portuguesa foi detida a 20 de julho, na zona do Rio de Janeiro. Acabou extraditada a pedido das autoridades suíças, ao contrário do amante. A homicida foi agora condenada a 13 anos. Em tribunal não mostrou arrependimento. O juiz diz que agiu movida por "ódio" e de forma "traiçoeira".



PORMENORES



Arma roubada

A arma usada no crime foi roubada pela própria Telma Garcia ao pai, durante a visita que fez a Portugal com o amante. A família é da zona de Santarém.



Relação desde 2012

Homicida e vítima conheceram- -se em 2012 no hospital de Friburgo, onde ambos trabalhavam, e casaram em outubro do ano seguinte.



Pedido de divórcio

Pouco tempo antes do crime, cometido a 23 de abril de 2014, a vítima teria pedido o divórcio à portuguesa.