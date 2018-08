Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Praia em perigo de derrocada junto à Zambujeira do Mar

Técnicos estão a avaliar a arriba da Praia de Nossa Senhora, numa altura em que estão na região milhares de festivaleiros.

A Polícia Marítima de Sines acompanhada por uma equipa da Agência Portuguesa do Ambiente - Administração da Região Hidrográfica do Alentejo (APA-ARHA) decidiu no dia 2 de agosto interditar a praia da Nossa Senhora, localizada a norte da Zambujeira do Mar, no concelho de Odemira, devido ao risco de derrocada.



Esta medida de segurança surge com a intenção de precaver a possibilidade de um acidente naquela praia, que tem a arriba em perigo de derrocada.



Até ordem em contrário não é permitida qualquer utilização da praia, seja para lazer ou outra atividade.



Os técnicos da APA-ARHA estão a cargo da avaliação da arriba e apenas após nova ordem a interdição será levantada.



Lembre-se que decorre desde quarta-feira o Festival da Zambujeira do Mar, que traz à região milhares de pessoas. As praias da região são muito procuradas nesta altura.