Praticante de kitesurf resgatada do mar na Ericeira

Uma praticante de kitesurf de nacionalidade argentina foi arrastada pelos vento e as correntes, este sábado à tarde, na Foz do Lizandro, Ericeira, Mafra. A mulher, de 32 anos, ficou em dificuldades no mar depois de perder o equipamento e teve de ser resgatada por elementos da Autoridade Marítima.



De acordo com fonte oficial, após o alerta foram mobilizados meios de socorro por terra e mar, tendo a vítima sido localizada vários quilómetros a sul, já na zona da praia de São Julião. Apesar do tempo que esteve na água não precisou de receber tratamento hospitalar. O material ficou perdido no mar.



