Predador leva 15 anos por abusar de meninas 99 vezes

Atacou enteada e sobrinha. Também o companheiro da avó foi condenado a 4 anos e 9 meses, mas com pena suspensa.

Por Magali Pinto | 08:27

Ao todo foram praticados 99 crimes de abuso sexual que valeram ao predador 15 anos de prisão. As vítimas foram a enteada e a sobrinha, e os abusos, cometidos entre os anos de 2013 e 2016, só terminaram com a atuação da Polícia Judiciária, que deteve o homem após ter sido formalizada uma queixa nas autoridades.



Segundo a Procuradoria Geral da República, "no essencial está indiciado que, desde 15 de setembro de 2013, quando a menor, enteada do arguido, tinha 12 anos, foi por este várias e repetidas vezes abusada sexualmente, no interior da mesma casa onde com ele habitava, sita em Lisboa.



Durante este mesmo período de tempo, este arguido, abusou, ainda, de uma sua sobrinha". Mas o pesadelo para a menor que vivia com o predador não se ficou pelo padrasto, pois também o companheiro da avó abusou dela.



Este homem acabou condenado a quatro anos e nove meses de prisão suspensa, mantendo-se em liberdade. Já o predador condenado a 15 anos vai continuar preso.



A este homem foi determinada a sujeição à recolha de amostra de ADN, pelo que fica na base de dados de predadores sexuais.