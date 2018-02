Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Deixava marido abusar da filha

Homem ficou a aguardar julgamento em prisão preventiva.

Por A.M.S. | 27.02.18

Um casal de 37 anos residente no Alto Alentejo foi detido pela Policia Judiciária por suspeitas da prática do crime de abusos sexuais à filha de sete anos.



Segundo a PJ, a vítima terá sido abusada pelo pai com cumplicidade da mãe.



Presentes a primeiro interrogatório judicial, o homem ficou a aguardar julgamento em prisão preventiva. Já a mulher ficou proibida de contactar a menor e suspensa do exercício da responsabilidade parental. A filha foi institucionalizada.



A investigação teve início em janeiro. Foi conduzida pela Unidade Local de Investigação Criminal de Évora da PJ.