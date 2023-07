A premeditação do crime e o alarme social terão sido os fatores que mais pesaram na decisão do juiz que decidiu colocar em prisão preventiva o ex-namorado de Joana Nascimento, a jovem de 26 anos que morreu uma semana depois de ter sido golpeada no pescoço à porta de casa, em Lagoa.



Segundo o CM apurou, o magistrado quis aplicar uma medida de coação exemplar a Tiago Souto, por considerar que este planeou o ataque à ex-companheira devido ao fim da relação amorosa.









