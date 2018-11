Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prescrição solta mafioso de Leste

Ucraniano tinha mandado por acusação de terrorismo em 2003.

Por Miguel Curado e Henrique Machado | 09:35

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) do aeroporto de Lisboa prendeu um ucraniano de 61 anos que tinha um mandado de captura por ter escapado a um julgamento em que estava acusado de terrorismo pelo Ministério Público de Sintra, em 2003.



Yaroslav foi apanhado na quarta-feira, quando aterrou vindo do aeroporto de Luton, em Londres. Regressou a Portugal confiante na prescrição dos crimes que o levaram a ser acusado no processo Grupo de Ternapol – cidade ucraniana de onde eram originários quase todos os acusados – julgamento ao qual se furtou.



Enquanto cidadão de um país exterior ao espaço Schengen, identificou-se perante o SEF, que verificou que havia um mandado de captura de 2003, emitido pela procuradora Manuela Luís, na altura do Ministério Público de Sintra.



Ficou preso, passando a noite nos calabouços do Comando da PSP de Lisboa. Esta quinta-feira foi interrogado por um juiz de instrução criminal da comarca de Sintra, que confirmou as expectativas de Yaroslav, libertando-o.



O ucraniano foi um dos detidos pela PJ em 2003, na investigação Grupo de Ternapol. Muitos arguidos desta máfia de Leste pediram a abertura de instrução, após da acusação de terrorismo e viram os crimes serem atenuados para associação criminosa.



Vinte e cinco dos 27 acusados foram condenados a penas entre os 2 e os 15 anos. Ficou provado que o gang agredia e sequestrava os trabalhadores e depois tirava-lhes o dinheiro e os documentos.