Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

SEF deteve dois estrangeiros com documentos falsos nos aeroportos de Lisboa e Faro

Detidos vão ser presentes a tribunal para serem aplicadas as medidas de coação.

Por Lusa | 17:55

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) anunciou esta segunda-feira a detenção de dois cidadãos estrangeiros nos aeroportos de Lisboa e Faro por apresentarem documentos falsificados.



Em comunicado, o SEF adianta que no aeroporto de Lisboa foi detido um cidadão estrangeiro que pretendia viajar para o Dubai com um passaporte falsificado. O detido vai ser esta segunda-feira presente a tribunal para aplicação de medidas de coação.



No aeroporto de Faro foi detido um cidadão estrangeiro pelo uso de documento falsificado e por permanência irregular no país. Este detido, de 55 anos e que pretendia viajar com destino a Londres, no Reino Unido, foi conduzido ao Tribunal de Faro para interrogatório e fixação das medidas de coação.