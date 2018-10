Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente da Liga dos Bombeiros: "Pode acontecer uma ruptura com o Governo"

Foi marcada uma reunião de emergência para a próxima quarta-feira. Em cima da mesa está o cortar de relações com o Estado.

21:58

O conselho executivo da Liga de Bombeiros marcou uma reunião de emergência para a próxima quarta-feira, onde será discutida a hipótese de cortar relações com o Estado.



Em causa está a reforma do sistema de Proteção Civil que o Governo tem em curso e que o presidente da Liga, Jaime Marta Soares, considera "desrespeitadora" para com os bombeiros.



"A rutura com o Governo pode mesmo vir a acontecer", explicou Marta Soares em declarações ao CM.



Assim, na próxima quarta-feira será preparada a proposta que vai ser debatida e votada no dia 10 de novembro, no Conselho Nacional em Bragança.