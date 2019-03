Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Preso caçado com droga e sete telemóveis no ânus

Recluso regressou de precária e tentou fazer entrar material proibido na cadeia da Guarda.

Por Miguel Curado | 00:14

Um recluso da cadeia da Guarda foi apanhado, no regresso de uma saída precária, com sete telemóveis e uma pequena quantidade de droga escondidos no ânus. A intervenção da Guarda Prisional foi feita, ao que o CM apurou, após uma investigação da Polícia Judiciária da Guarda.



Já há algum tempo que o recluso andava ‘debaixo de olho’ desta polícia de investigação. Era suspeito de introduzir artigos ilegais na prisão. Na quarta-feira, no momento em que voltava de uma saída precária, o recluso foi alvo de revista.



Os guardas prisionais acabaram por lhe encontrar, ocultados no ânus, sete telemóveis e uma pequena quantidade de droga. De imediato foi aberto um processo e o recluso foi fechado numa cela disciplinar.