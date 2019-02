Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rusga leva a mais telefones e droga na cadeia de Paços de Ferreira

Apanhados 18 telemóveis, seringas, televisões e playstations.

Por Miguel Curado | 08:52

Uma nova rusga da guarda prisional na cadeia de Paços de Ferreira, realizada esta terça-feira, levou à apreensão de mais 18 telemóveis, seis seringas, e dois gramas de droga.



Em apenas 11 dias, foram apreendidos 97 telemóveis naquela prisão onde, recorde-se, foram detetados nos últimos dias quatro vídeos ilegais feitos por reclusos e colocados na rede social Facebook.



A megaoperação do dia 15, que culminou com a apreensão de 79 telemóveis, droga, esteroides, seringas, e ‘xixa’ (bebida alcoólica artesanal feita por reclusos), foi feita na sequência da notícia, dada em primeira mão pelo CM, de que reclusos organizaram uma festa de aniversário na Ala A, transmitida num perfil de Facebook.



Por ordem de Rómulo Mateus, novo diretor-geral dos Serviços Prisionais, o Grupo de Intervenção em Serviços Prisionais (GISP) passou a pente fino a Ala A da cadeia, considerada a mais problemática.



No entanto, sabe o CM, ficou a ideia de que houve telemóveis que escaparam. Prova disso foi a constatação de que vários reclusos continuavam a atualizar os respetivos perfis nas redes sociais.



Assim, foi de novo pedida a presença do GISP que ontem, além dos 18 telemóveis, das seringas e da droga, apreendeu ainda, na Ala B da prisão, um recipiente para a confeção de ‘xixa’, uma faca artesanal, produtos alimentares não autorizados, televisões e playstations, cuja posse é ilegal.



Além de cerca de 30 elementos do GISP, participaram na rusga 50 guardas do efetivo da prisão.