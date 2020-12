Jovem preso com armas após atacar GNR em hipermercado de Quarteira

Foi apanhado numa rusga da própria GNR, no âmbito de uma investigação por furto e tráfico de armas. Na mesma operação foi preso outro homem de 23 anos.



O jovem de 21 anos que agrediu um militar da GNR num hipermercado em Quarteira, no início de novembro, foi detido esta quarta-feira com um arsenal de armas, centenas de munições, 1,2 quilos de haxixe e perto de 40 mil euros em dinheiro cuja proveniência não foi justificada.Foi apanhado numa rusga da própria GNR, no âmbito de uma investigação por furto e tráfico de armas. Na mesma operação foi preso outro homem de 23 anos.

O detido está ainda a ser investigado pela agressão ao militar da GNR, que se encontrava fora de serviço. O caso aconteceu a 5 de novembro, quando o agressor entrou num supermercado e desferiu um murro e uma bofetada no guarda, enquanto o ameaçava à frente de outros clientes. Deslocou-se de propósito ao local, sabendo que a namorada do militar ali trabalhava.



A agressão, segundo apurou o CM, terá sido uma retaliação pela detenção do pai do suspeito, feita pelo militar, há cerca de um ano, num processo que ainda corre na Justiça. Os dois detidos são esta quarta-feira presentes a tribunal.