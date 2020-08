GNR deteve seis homens por furto de cortiça em Grândola

Seis homens, com idades entre os 26 e os 57 anos, foram ontem detidos pelo furto de 10.136 quilogramas de cortiça, no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de três meses, no concelho de Grândola.

De acordo com fonte da GNR, os militares deram cumprimento a seis mandados de detenção e a cinco mandados de busca a uma rede que se dedicava ao furto de cortiça.

"Os suspeitos têm já antecedentes relacionados com o tráfico de droga, furtos, condução ilegal e posse ilegal de armas", acrescentou a mesma fonte.

Na operação foram apreendidos 10.136 quilos de cortiça com um valor estimado de 21.100 euros, sete machados de tirar cortiça, uma motosserra, uma planta de 'cannabis', uma espingarda, uma carabina de ar comprimido, 62 cartuchos e munições e dois veículos.

Os detidos foram presentes hoje ao Tribunal Judicial de Setúbal, tendo, dois deles, ficado sujeitos à medida de coação de pulseira eletrónica, três com apresentações semanais e um com apresentações bissemanais no posto policial da área de residência.

A ação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção (DI) de Setúbal e Santarém.