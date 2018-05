Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Preso fugitivo de gang travado a tiro

Assaltante escapou a cerco da PSP após roubo a multibanco na Amadora.

Por Miguel Curado | 01:30

A PSP de Lisboa prendeu o quarto membro do gang de assaltantes que a 18 de dezembro de 2017 assaltou os CTT de Alfragide, Amadora, e que escapou da operação policial, realizada no dia 29 do mesmo mês, em Telheiras, Lisboa. Nesta operação foram detidos dois elementos do grupo e um terceiro foi morto com disparos da polícia.



O assaltante detido esta quarta-feira em Setúbal, de 31 anos, tinha um colete de sinalização da PSP e um bastão. Estes artigos foram apreendidos na segunda-feira, pela Divisão de Investigação Criminal da PSP.



Os polícias apanharam ainda ao assaltante, intercetado quase cinco meses após os crimes, material relacionado com o rebentamento e corte de multibancos, 985 gramas de liamba, um cartão de cidadão, cartas de condução falsas e 4700 euros. Presente a tribunal, ficou em prisão preventiva.



Recorde-se que depois de terem assaltado os CTT de Alfragide, o gang de Camané, Rafa e Bruno (nomes dos cabecilhas do grupo organizado) começou a preparar um ataque a uma carrinha de valores da empresa Prosegur, na Praça Francisco de Assis, em Telheiras, Lisboa.



Com o mesmo Mini usado no ataque aos CTT, roubado a uma jornalista, a 3 de dezembro, no Restelo, os ladrões espancaram um segurança do blindado e fugiram com duas gavetas de dinheiro.



O Grupo de Operações Especiais da PSP perseguiu o grupo aos tiros, até Queluz, onde o gang foi encurralado. Camané foi morto a tiro, Bruno baleado e Rafael preso. Um quarto elemento foi agora preso.