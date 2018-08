Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Preso no local onde escondeu homicida de inspetor da PJ

'Zé Gordo' chefiava rede de tráfico de droga na Galiza e gang de assaltos a carrinhas de valores em Portugal.

Por Liliana Rodrigues | 09:02

José Luís Costa Almeida, conhecido pela alcunha 'Zé Gordo', voltou a ser detido na Galiza (Espanha), onde, em 2001, escondeu o comparsa José Augusto Ferreira, após este ter assassinado com uma metralhadora o inspetor da PJ do Porto, João Melo, numa emboscada, em Amarante, durante a qual o perigoso gang dos Ferreiras tinha assaltado mais uma carrinha de valores, em Lordelo, Paredes.



O cadastrado, de 41 anos e que estava evadido com uma pena de cadeia por cumprir, chefiava agora, a partir de Tomiño, na Galiza, dois grupos - um que se dedicava ao tráfico de droga em Espanha e outro que, em Portugal, desde 2015, realizava assaltos a carrinhas de valores e caixas multibanco, usando mais de 20 carros topo de gama que eram roubados e viciados. Dava ordens a oito comparsas que já foram detidos em julho pela PJ do Porto e que roubaram mais de meio milhão de euros.



Ontem, o arguido, natural das Taipas, Guimarães, seguiu logo para a cadeia para cumprir a pena que tinha pendente. Dos cúmplices, um está em prisão preventiva, quatro têm pulseira eletrónica e três foram soltos com apresentações periódicas.



A complexa rede de associação criminosa atuava sempre armada e sem medo. Disparava sem hesitar para conseguir roubar os sacos de dinheiro que eram usados para abastecer os multibancos. Quando foi surpreendido em Espanha, 'Zé Gordo' dormia e tinha com ele cerca de 30 mil euros em notas, além de droga e armas.