A PSP deteve um homem, de 51 anos, que fez cinco assaltos com ameaça de arma branca nas freguesias dos Olivais, Penha de França e São Jorge de Arroios, em Lisboa.Foram assaltadas duas farmácias e três estabelecimento comerciais. O suspeito, que foi detido na posse da arma usada nos assaltos, tem um historial de crimes graves e violentos no âmbito do quadro de crimes patrimoniais, tendo já sido condenado a prisão efetiva.Levado agora a tribunal, ficou em prisão preventiva.