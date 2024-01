Preso por violar e sequestrar a própria filha em casa em Setúbal

Um homem, de 36 anos, natural de um país africano de expressão portuguesa, foi preso pela Polícia Judiciária (PJ) em Setúbal, por ter sequestrado em casa a própria filha, de 16, que violou e agrediu durante 24 horas.A jovem tinha chegado a casa do pai em setembro e passou a morar com este, a madrasta e um meio-irmão. Nas semanas que se seguiram foi agredida. E a 23 de dezembro foi impedida de sair de casa com enorme violência. Foi agredida e violadae só a 24 de dezembro, véspera de Natal, o pai se mostrou sensível com o choro convulsivo da filha, deixando-a sair. A jovem fez queixa à PSP, que passou a investigação à PJ. Após dois dias de internamento, a rapariga foi para uma casa-abrigo.O pai violador ficou na sexta-feira em prisão preventiva.