Principal suspeito da morte de menino na Bela Vista será tio da criança

O menino, cuja morte cerebral foi decretada ainda no domingo, morreu esta segunda-feira nos cuidados intensivos pediátricos do Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

O principal suspeito da morte de um menino de sete anos na Bela Vista, em Setúbal, será um tio da criança, avança o Jornal de Notícias.De acordo com a mesma fonte, a casa do alegado atirador, tio da criança, está desocupada desde domingo. As autoridades acreditam que o homem se terá colocado em fuga, levando também a família.Recorde-se que inicialmente testemunhas afirmaram que os disparos eram de um carro em andamento, mas a Polícia Judiciária descartou esta hipótese.A avó também foi atingida tendo sido depois transportada para o hospital S. Bernardo em Setúbal.