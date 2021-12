Prisão preventiva para homem detido em Lousada por tráfico de droga

O Tribunal de Penafiel decretou a prisão preventiva de um homem de 52 anos detido na quinta-feira, em Lousada, por tráfico de droga e aplicou a um outro suspeito, de 38 anos, a medida de coação de apresentações bissemanais.

Num comunicado divulgado este domingo, a GNR do Porto refere que "os detidos foram presentes, no dia 3 de dezembro [sexta-feira], a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Penafiel, onde foram aplicadas as medidas de coação de apresentações bissemanais ao detido de 38 anos e de prisão preventiva ao detido de 52 anos".

Os dois suspeitos foram detidos na passada quinta-feira no concelho de Lousada, numa operação desenvolvida pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Felgueiras da GNR, no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes.

No decorrer de uma busca domiciliária foi apreendido diverso material relacionado com o tráfico de droga, nomeadamente 200 doses de heroína, 62 doses de cocaína, 26 doses de haxixe, três telemóveis e 1.310 euros em numerário.