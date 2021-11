Prisão preventiva para homem por tentativa de furto qualificado em Penafiel

O Tribunal de Instrução Criminal de Penafiel determinou a prisão preventiva de um homem de 33 anos, detido em Penafiel, por tentativa de furto qualificado, informou fonte policial.

Em comunicado, a GNR indicou que o arguido foi detido no âmbito de uma investigação por diversos crimes de furto em interiores de garagens, naquele concelho do distrito do Porto.

"Os militares da Guarda encetaram diversas diligências policiais que culminaram na identificação e localização do suspeito a rondar um prédio habitacional", acrescenta a fonte.

Durante a vigilância, o suspeito foi detido em flagrante, quando procedia à tentativa de mais um ilícito criminal.

No seguimento da ação, foi realizada uma busca domiciliária, na qual foi possível apreender seis bicicletas, uma trotinete elétrica, dois capacetes, um ecrã LCD, um par de luvas, uma rebarbadora e uma motosserra elétrica.

O detido já cumpriu pena de prisão efetiva por crimes da mesma natureza.