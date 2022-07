Prisão preventiva para homem que agrediu irmão com arma branca em Évora

O Tribunal Judicial de Évora decretou a prisão preventiva do homem, de 34 anos, que agrediu esta sexta-feira o irmão, de 46 anos, com uma faca de cozinha, naquela cidade alentejana, disse fonte policial.

Segundo a fonte da PSP, o agressor foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Évora, que lhe decretou a medida de coação mais gravosa.

O homem foi conduzido para o Estabelecimento Prisional de Beja, onde vai aguardar o desenrolar do processo, de acordo com a mesma fonte.

O Comando Distrital de Évora da PSP explicou, em comunicado, que a detenção ocorreu pelas 07h00, após as autoridades terem sido alertadas, por um residente, para uma desavença familiar numa residência.

"Já no local, quando procediam à resolução do conflito, um dos indivíduos intervenientes, de 34 anos, num ato repentino agarrou numa faca de cozinha que estava em cima de uma mesa e agrediu outro familiar, seu irmão, de 46 anos, tendo-lhe provocado uma perfuração no abdómen", pode ler-se no comunicado.

A PSP indicou ainda que a vítima foi de imediato transportada em estado grave para o Hospital do Espírito Santo de Évora, onde deu entrada no bloco operatório, para ser submetida a intervenção cirúrgica.

O Comando Distrital de Évora da PSP acrescentou também que a ocorrência foi comunicada ao procurador da República, assim como à Polícia Judiciária.