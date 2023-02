O homem que asfixiou a mãe até à morte vai ficar em prisão preventiva, anunciou, esta sexta-feira, o tribunal. Fernando Almeida vai ficar na cadeia de Braga.Ao início da noite do dia 25 de junho do ano passado, após mais uma discussão com a mãe, Fernando serviu-se de uma peça de roupa para tapar a boca da idosa. Só parou quando percebeu que a idosa estava inanimada. Foi depois ao café onde pediu que ligassem à GNR. Contou que tinha assassinado a mãe.