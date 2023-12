O Tribunal de Portimão colocou em prisão preventiva um assaltante, de 40 anos, que atacava as vítimas com recurso a uma faca, em Albufeira.O suspeito, que foi detido pela GNR, escolhia zonas de diversão noturna para selecionar as vítimas, que depois seguia até locais onde as podia atacar. Fez pelo menos dois roubos, a dois homens e a uma mulher, com idades entre os 25 e os 57 anos.