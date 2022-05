Prisão preventiva para homem suspeito de tentativa de homicídio em Ponta Delgada

Um homem de 39 anos ficou em prisão preventiva "por fortes indícios" de uma alegada tentativa de homicídio, na cidade de Ponta Delgada, ilha de São Miguel, nos Açores, revelou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Segundo um comunicado do Departamento de Investigação Criminal dos Açores da PJ, os factos ocorreram num contexto de "altercação potenciada pelo consumo de álcool e de outras substâncias psicoativas, que culminou com uma violenta investida do arguido contra a vítima, de 42 anos".

A PJ acrescenta que a vítima ficou com "ferimentos na região torácica", devido ao uso de "um objeto de natureza corto-perfurante", de acordo com a PJ.

A PJ deteve o alegado agressor foi detido "por fortes indícios da prática do crime de homicídio, na forma tentada".

O detido já tem "antecedentes criminais" e, depois de presente às autoridades judiciárias, ficou com a "medida de coação de prisão preventiva", adianta a PJ.