Prisão preventiva para jovem que esfaqueou ex-namorada em Lagoa

Tiago Souto, o jovem de 21 anos que golpeou a ex-namorada Joana Nascimento na garganta com uma navalha, à porta do prédio onde vivia em Lagoa, vai g aguardar julgamento em prisão preventiva, apurou o. A decisão foi tomada por um juiz do Tribunal de Portimão, depois do suspeito que está indiciado de homicídio qualificado ter sido detido pela Polícia Judiciária.A jovem, de 26 anos, acabou por morrer dias depois no hospital de Santa Maria, em Lisboa, devido a uma infeção generalizada.O crime aconteceu na manhã do dia 15 de Junho. Joana estava no interior do seu carro quando foi atacada por Tiago Souto, que não aceitava o fim do relacionamento amoroso.Tal como ojá noticiou, mesmo ferida, a vítima conseguiu fugir de carro e pedir ajuda a um comerciante a dois quilómetros do local, onde foi socorrida pelo INEM. Foi transportada para o Hospital de Portimão, onde foi assistida na Urgência. Entre os profissionais de saúde que a assistiram estava Diana Pereira, médica interna que ficou conhecida por denunciar onze casos de negligência médica (ver caixa). O ferimento foi considerado ligeiro e a jovem teve alta hospitalar no mesmo dia. No entanto, nos dias seguintes começou a sentir falta de ar e regressou ao Hospital de Portimão, onde foi detectada uma infeção na traqueia, tendo sido transferida de helicóptero para o hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde ainda foi sujeita a uma cirurgia, mas acabou por morrer devido a uma infeção generalizada.Segundo oapurou, os investigadores da PJ estavam a aguardar o resultado da autópsia ao corpo da educadora de infância. O exame médico-legal confirmou que a infeção generalizada que lhe provocou a morte foi causada pelas agressões sofridas. Na posse deste dado crucial, o Ministério Público de Portimão emitiu um mandado de detenção que foi cumprido pela PJ. Tiago Souto foi detido pela presumível autoria de um crime de homicídio qualificado. Vai aguardar julgamento em prisão preventiva.