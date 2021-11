Prisão preventiva para oito suspeitos de tráfico de droga em Vila Franca de Xira

O tribunal de Vila Franca de Xira decretou esta quinta-feira prisão preventiva a oito dos 12 suspeitos de pertencerem a uma rede de tráfico de droga que tinham sido detidos no domingo pela GNR, disse à agência Lusa fonte policial.

Os restantes quatro suspeitos ficaram sujeitos à medida de coação de apresentações periódicas, segundo adiantou à Lusa fonte do Comando Territorial de Lisboa da GNR.

Os 12 suspeitos, três mulheres e nove homens, com idades compreendidas entre os 31 e os 75 anos, tinham sido detidas no domingo em Vialonga, no concelho de Vila Franca de Xira, por suspeita de pertencerem a uma rede de tráfico de droga que operava em várias localidades daquele município.

A detenção destas 12 pessoas foi levada a cabo no âmbito da operação "Arena Branca" e surgiu, segundo explicou a GNR, na sequência de uma investigação por tráfico de droga, que decorria desde dezembro de 2018, tendo sido dado cumprimento a 26 mandados de busca, 11 buscas domiciliárias, cinco em estabelecimentos e dez em veículos.

Durante a operação foram apreendidas 1.006 doses de cocaína, 4.562 euros em numerário, quatro balanças de precisão, 33 telemóveis, sete viaturas, dois aerossóis de gás pimenta, 53 munições e dois computadores portáteis.

"Os militares da Guarda desenvolveram diversas diligências policiais que permitiram apurar que os suspeitos atuavam de forma organizada e hierarquizada, vendendo o produto estupefaciente através de diversos estabelecimentos comerciais", referiu a GNR numa nota divulgada na terça-feira.

Esta operação contou com o reforço de 148 militares do Comando Territorial de Lisboa, da Unidade de Intervenção e do Centro Clínico da GNR.