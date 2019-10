O tribunal de Marco de Canaveses ordenou esta sexta-feira a prisão preventiva do homem de 89 anos suspeito de ter matado a mulher, de 92 anos, na quinta-feira, em Paços de Ferreira.O octogenário terá disparado dois tiros que atingiram a mulher na cabeça quando ambos se encontravam, cerca das 07h20, no apartamento do casal, na localidade de Raimonda.O suspeito foi detido pela GNR de Freamunde, pouco tempo depois do incidente.