José Niza diz que arguido principal da Operação FIzz "é um magistrado célere".

Por Débora Carvalho | 15:10

José Niza, o procurador que representa o Ministério Público no julgamento Vistos Gold, considera que Orlando Figueira, que responde por corrupção no caso Fizz, é um "magistrado de referência".



Ouvido como testemunha, o magistrado afirmou que ficou surpreendido com a acusação do ex-procurador do DCIAP. "Sempre teve o trabalho em dia. É um magistrado célere", declarou.

Os elogios de Niza surgem dois dias de pois de o juiz Carlos Teixeira ter testemunhado a favor de Orlando Figueira, acusado de aceitar subornos para arquivar processos relacionados com Manuel Vicente, antigo vice-presidente de Angola.