Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juíz pede à PSP avaliação urgente da segurança de Orlando Figueira

Antigo procurador e advogada dizem que foram ameaçados de morte em tribunal.

Por Tânia Laranjo | 14:52

O juiz responsável pelo julgamento da Operação Fizz pediu, esta quarta-feira, em julgamento que a PSP avalie com urgência o risco em que se encontra Orlando Figueira, a sua advogada e a sua irmã, que se queixaram de ter sido ameaçados de morte em tribunal.



O antigo magistrado do Ministério Público que está a ser julgado no caso da Operação Fizz, disse esta tarde no Tribunal de Lisboa que foi ameaçado de morte e pediu segurança pessoal para si e para a sua advogada.



O arguido principal no processo em que é acusado de ter aceite subornos no antigo Vice-Presidente de Angola, Manuel Vicente, para arquivar processos na justiça portuguesa pediu acesso às imagens de vigilância do tribunal, alegando que as ameaças terão sido proferidas durante o julgamento da Operação Fizz, que decorre no Campus de Justiça de Lisboa, no Parque das Nações.



A advogada Carla Marinho indicou que Orlando Figueira, a irmã do ex-magistrado, que é testemunha no processo, e ela própria foram alvo de ameaças no edifício do tribunal e num hotel em Lisboa por alguém que disse "estar a mando de uma pessoa muito mencionada neste processo".



Carla Marinho diz que as ameaças serão da autoria de uma pessoa referida no processo e que esteve nas sessões do julgamento que decorreram na terça e na quarta-feira. A defesa pediu também para ter acesso às imagens de segurança do Hotel Ibis, onde o arguido esteve com a sua representante.



Em atualização