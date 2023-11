O procurador Rui Batista não pediu até ontem escusa no julgamento de Manuel Pinho e Ricardo Salgado. A Relação de Lisboa decidiu ontem afastar uma das juízas do caso EDP. O Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) mantém-se em silêncio há vários dias. O CM questionou se Rui Batista tinha informado a hierarquia sobre a sua ligação à juíza e se a sua imparcialidade deveria também ser avaliada, mas não obteve resposta.









