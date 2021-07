Professor condenado por abusar sexualmente da filha menor de oito anos em Santarém

Um professor de artes visuais foi condenado a cinco anos de prisão por ter abusado sexualmente da filha, que tinha oito anos à data dos factos, mas vai permanecer em liberdade porque o Tribunal de Santarém optou pela suspensão da pena por igual período de tempo. O arguido, de 61 anos, ficou proibido de contactar com a vítima, de exercer a sua profissão ou outra atividade que envolva contactos com menores, e foi condenado ao pagamento de uma indemnização cível de 10 mil euros à ex-mulher, mãe da criança, de quem se divorciou em 2015.Os factos remontam a julho de 2017, durante uma visita da menina à casa onde o pai residia, em Samora Correia, uma vez que nesse ano letivo dava aulas numa escola naquela cidade do concelho de Benavente. Segundo o acórdão, a que o CM teve acesso, o pai ordenou à vítima que se despisse, tocou-lhe nas partes íntimas e, em seguida, fez sexo oral à menina, tendo saído do quarto após o ato.