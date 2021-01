Soube que um vizinho andava a espalhar um boato pelo bairro de que era violento com a mulher. Indignado, decidiu tirar satisfações, mas logo que confrontou o professor do Ensino Secundário, de 61 anos e que terá sido o autor do boato de violência doméstica, este último sacou de uma pistola ilegal e efetuou vários disparos na sua direção. A vítima só não foi atingida por mero acaso.