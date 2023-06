Ao longo das últimas décadas, o professor de equitação, proprietário de um centro hípico de Vila do Conde, atacou sexualmente várias alunas. Porém, o caso só foi descoberto no verão de 2022 quando uma menor, então com 14 anos, contou à mãe os horrores que vivia. Na altura, uma outra menina, de 12, ao descobrir a existência desta vítima, ganhou finalmente coragem e confessou que também ela vivia em terror com os comportamentos do instrutor.









Ver comentários