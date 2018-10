Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Professor de música apalpa quatro alunas

Homem, de 49 anos, denunciado por abusar sexualmente de crianças com cerca de 10 anos.

Por Liliana Rodrigues | 01:30

Há pelo menos quatro anos que um músico, que dava aulas particulares numa banda de música de uma freguesia do concelho de Vila Real, abusava sexualmente de algumas das alunas. Em julho passado surgiu a primeira queixa e até agora a Polícia Judiciária de Vila Real já recolheu quatro depoimentos de vítimas, todas com idades a rondar os 10 anos.



O música, de 49 anos, foi detido e levado a tribunal para primeiro interrogatório judicial. O juiz de instrução criminal decidiu libertá-lo, mas tem de se apresentar três vezes por semana no posto da GNR de Vila Real. O suspeito de abusos está ainda proibido de frequentar as instalações da associação onde trabalhava e todas as atividades que a banda desenvolve.



O homem, segundo a investigação, aproveitava os ensaios para abusar das meninas, apalpando-as por todo o corpo e beijando-as. As crianças viviam aterrorizadas e tinham medo de contar o que sofriam às mãos do músico, já que era uma pessoa muito conceituada no seio da associação. Mas em julho uma das alunas decidiu desistir das aulas.



Recusava permanecer na banda de música e só depois de muito insistir a mãe percebeu que a decisão da criança se prendia apenas com o comportamento pedófilo do músico que aproveitava os ensaios, em alguns casos com aulas particulares, para apalpar as crianças e exigindo que mantivessem o segredo sobre os comportamentos sexuais que tentava incutir nas meninas.



Após a queixa, os inspetores ouviram mais queixosas. A detenção do pedófilo apanhou a maioria dos pais de surpresa.



PORMENORES

Pena até 8 anos

O arguido está indiciado por quatro crimes de abuso sexual de crianças. Arrisca uma pena de prisão que pode chegar aos oito anos, caso seja condenado por um tribunal coletivo.



Perícias

As quatro crianças vão agora ser sujeitas a perícias psiquiátricas para aferir os danos psicológicos que sofreram ao serem vítimas de abuso sexual por parte do músico.



Mais casos

Além dos quatro casos que já deram origem a queixas-crime, os inspetores acreditam que pode haver mais vítimas do predador que ainda não apresentaram queixa por medo ou vergonha.