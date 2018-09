Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Professor de natação filma colegas nuas em balneário de Oeiras

Colega encontrou telemóvel dentro do balneário com imagens das funcionárias.

Por Sara G. Carrilho | 01:30

Há pelo menos duas semanas que o professor de natação, de 24 anos, espiava as colegas, através de um telemóvel escondido numa zona do balneário para funcionárias das Piscinas Municipais de Outurela/Portela, em Carnaxide, Oeiras - onde conseguia captar as vítimas a trocar de roupa. Mas uma das funcionárias encontrou o aparelho, cheio de fotografias e vídeos das mulheres nuas. O professor foi detido, no domingo, pela PSP.



Depois de encontrar as imagens, a mulher falou com outra colega e as duas avançaram com queixas à polícia. Após o alerta, os agentes iniciaram diligências e rapidamente o homem foi apanhado em flagrante pelos agentes da Divisão Policial de Oeiras, pelo crime de devassa da vida privada. Levado sob detenção para a esquadra e confrontado com as imagens, o professor começou por negar os crimes. Depois, ainda tentou convencer os agentes de que o objetivo seria o de fotografar-se e filmar-se a si próprio, versão que não convenceu os polícias pelas provas que já tinham na sua posse e o homem acabou por confessar tudo.



A polícia tenta agora apurar de que forma eram tiradas as fotografias e vídeos que foram encontrados no aparelho do professor - e se o homem conseguia controlar de forma remota o telemóvel ou através de outra técnica. Apesar de terem sido feitas duas queixas formais, aparecem várias vítimas nos vídeos e fotografias guardados no telemóvel, por isso a investigação vai continuar no sentido de identificar todas as vítimas, a fim de poderem denunciar formalmente o professor.



PORMENORES

Pena de 1 ano

A devassa da vida privada é um crime semipúblico e por isso é necessária a queixa formal às autoridades por parte das vítimas. Pode ser punido com uma pena até um ano ou 240 dias de multa.



Sem cadastro

O professor de natação não tem cadastro nem antecedentes criminais conhecidos das autoridades, que investigam agora se ocorreram situações semelhantes envolvendo o mesmo homem.



Medidas

O professor foi esta segunda-feira levado ao Tribunal de Oeiras para ser ouvido pelo juiz de instrução criminal e conhecer as medidas de coação, mas as mesmas não foram divulgadas até ao fecho desta edição.