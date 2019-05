Professora agride criança em escola de Lisboa

A família de um menino de oito anos apresentou queixa na PSP, acusando uma professora da Escola Professor Oliveira Marques, na Calçada das Lajes, Lisboa, de agredir a criança, que frequenta o 2º ano.As agressões aconteceram na sexta-feira. Esta já não será a primeira vez que o menino aparece em casa com marcas no corpo.A família dirigiu-se ontem à escola, mas não conseguiu falar com a professora visada. Segundo a avó e a mãe do menino, a escola defende-se dizendo que foi a criança a agredir a professora e que esta agiu em autodefesa.tentou contactar a escola, mas sem sucesso.