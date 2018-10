Sandra Macedo, natural de Vila das Aves, Santo Tirso, caiu do 27º andar, no Panamá.

Com o telemóvel na mão e de costas para o precipício, sentada no corrimão da varanda de um 27º andar, na cidade do Panamá, Sandra Macedo, professora de 44 anos, tentou na sexta-feira, durante vários minutos, tirar a selfie perfeita. Foi alertada por construtores civis, numa obra próxima, para se afastar. ...