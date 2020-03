Proteção Civil ganha novas instalações em Loulé

O Comando Regional de Emergência e Proteção Civil (CREPC) foi ontem inaugurado em Loulé. Trata-se do primeiro equipamento do género a ser criado no País, que deverá vir a ter mais quatro. O investimento ascendeu a um milhão e 250 mil euros e foi cofinanciado em 85% pela União Europeia (UE). Ainda no concelho de Loulé, mas em Quarteira, foi também inaugurada a Base de Apoio Logístico da Proteção Civil (BAL).



Neste caso, o investimento foi de cerca de um milhão e 600 mil euros, igualmente comparticipados pela UE. A autarquia entrou com os restantes 15% da verba. Tudo somado, o investimento em Proteção Civil naquele concelho algarvio ascendeu a quase três milhões de euros.

O primeiro-ministro, que esteve presente nas duas cerimónias inaugurais, destacou o lema "Cooperar para fortalecer" que esteve na base da criação dos dois equipamentos e sublinhou ser "fundamental uma cultura de segurança" no nosso país. António Costa frisou que há riscos como "sismos, alterações climáticas - que trazem novos riscos e acentuam os preexistentes - e incêndios" tendo apelado à "prevenção".



O governante admitiu, contudo, que tal "não basta", sendo necessário, "um esforço em equipamentos, qualificação, formação e mobilização", além de uma "boa capacidade de planeamento, controle e logística". Por tudo isto, "a inauguração do primeiro Comando Regional é da maior importância", sublinhou ainda.