PSP apreende uma tonelada de plantas e folhas de cannabis em buscas em Matosinhos e Maia

A PSP efetuou esta segunda-feira uma operação policial no âmbito de uma investigação relacionada com o tráfico de estupefacientes.A operação incluiu buscas domiciliárias e uma não domiciliárias nas cidades de Matosinhos e Maia e resultaram na detenção de dois homens e uma mulher com idades compreendidas entre os 35 e os 50 anos.

"A investigação visava um conjunto de indivíduos que de forma organizada se vinham dedicando ao cultivo, colheita e comercialização ilícita de cannabis, utilizando para o efeito uma estufa interior com cerca de 1000 m2 de plantação", esclarece um comunicado da PSP.



A autoridade apreendeu cerca de uma tonelada de plantas e folhas de cannabis em diferentes estados de maturação, material de cultivo, colheita e acondicionamento de estupefaciente, material relacionado com sistemas de rega, aquecimento e ventilação dos quais se destacam 600 lâmpadas térmicas, 500 balastros elétricos e cerca de 10000 ventiladores, aproximadamente 3 mil euros e um carro.