PSP apreendeu 40 obras de arte sacra no valor de 150 mil euros furtadas de igrejas de todo o País

A Polícia Judiciária localizou e apreendeu obras de arte sacras roubadas no interior de diversas igrejas e capelas portuguesas, numa investigação que durava há já quatro meses.A investigação que ainda está em curso visa a realização de ações de fiscalização que incidem sobre leiloeiras, antiquários e recetadores suspeitos, tendo já localizado 40 obras de arte sacra referenciados como tendo sido roubadas.Trata-se de 18 imagens sacras, 12 coroas em prata, sete resplendores em prata, um quadro religioso, um tributo em prata e uma peanha de santo, segundo avança a PJ em comunicado.As 40 obras de arte sacras foram avaliadas no valor de 150 milhões de euros, e fazem parte de igrejas e capelas situadas na região centro e norte do país.Em paralelo, a Polícia Judiciária encontra-se a desenvolver contactos com a Igreja Católica com o objetivo de devolver as peças roubadas.